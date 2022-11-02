استعدادات مكثفة بالمطارات لاستقبال موسم الأمطار

جدة - نرمين السيد - وقال المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أنه تم رفع استعداد فرق الطوارئ المدربة فى مطار القاهرة والمطارات المصرية للتعامل مع التقلبات الجوية وتجهيز معدات الشفط لسحب تجمعات المياه ومراجعة صلاحية المعدات على المهبط وإعادة تنظيمها، لضمان عدم انزلاق أى منها فى أوقات السيل والأمطار، والتأكد من صلاحيتها للتعامل فى الأوقات الطارئة، فضلا عن التنسيق مع أبراج المراقبة للتعامل مع الرحلات القادمة إلى المطار والمغادرة، بالإضافة إلى جاهزية جميع سيارات الإرشاد على المهبط لاستخدامها فى أوقات الضباب الكثيف والرياح والأتربة حال حدوثها، والتنسيق بين قطاع العمليات والقطاع الهندسى، والتنسيق مع أبراج المراقبة للتعامل مع الرحلات القادمة إلى المطار والمغادرة منه أيضا فى أوقات تدهور الرؤية فوق المطار.

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