مواد للقراءة.. تعليمات مهمة من «التعليم» لطلاب رابعة ابتدائى بالخارج

جدة - نرمين السيد - جاءت التوجيهات إجابة على استفسار الطلاب المتعلق بتطبيق القرار الوزارى رقم 133 لسنة 2021 بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الرابع من الحلقة الابتدائية، وتطبيق المناهج الدراسية المنصوص عليها بالمادة الثانية بكافة مدارس التعليم العام (الرسمية- الرسمية لغات- الرسمية المتميزة لغات- الخاصة بنوعيها العربى واللغات) اعتبارا من العام الدراسى 2021/2022، على طلاب "أبناؤنا فى الخارج"، حيث أنهم يؤدون الامتحانات فى ذات المناهج التى يتم تدريسها فى مصر.

وأوضحت الإدارة أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وافق على الآتى:

- تطبيق القرار الوزارى رقم 133 بتاريخ 21/9/2021 على طلاب الصف الرابع الابتدائى بامتحانات "أبناؤنا فى الخارج"، فيما يختص بالاختبارات التحريرية فى المواد الأساسية وهى: اللغة العربية، التربية الدينية، اللغة الانجليزية، العلوم، الرياضيات والدراسات الاجتماعية، مع إضافة المواد الدراسية: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمهارات المهنية إلى مواد امتحانات "أبناؤنا فى الخارج".

- اعتبار الأنشطة الأخرى وهى: القيم واحترام الآخر، التربية الفنية، التربية الرياضية، التربية الموسيقية وأنشطة التوكاتسو، مواد للقراءة والاطلاع، حيث أن هؤلاء الطلاب غير نظاميين "منازل".

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب التسجيل للتقدم لامتحانات «أبناؤنا فى الخارج» من خلال الرابــــط التالى: https://sabroad.emis.gov.eg/