التعليم تستعد ببنوك أسئلة وتدريبات لاختبارات إلكترونية لأولى وثانية ثانوى

وجاء بالخطاب، إنه فى إطار الاستعدادات الجارية لإجراء الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، فقد تم مخاطبة المديريات التعليمية بشأن استيفاء بيانات المعلمين بالمدارس الثاتوية المزمع تدريبهم على استخدام المنصة الإلكترونية للامتحانات، وكذلك بيانات المرشحين للتدريب على وضع بنوك الأسئلة على المنصة، من خلال التطبيق الإلكترونى المخصص بذلك، علما بأنه تم إرسال دعوات المشاركةف ى التدريبات المشار إليها للمرشحين لهذه التدريبات على البريد الإلكترونى الشخصى لكل مرشح، لكن تلاحظ عدم انتهاء المرشحين من اجتياز الدولة التدريبية.
ولهذا السبب، أرفقت الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم اسطوانة مدمجة مسجل عليها بيانات المرشحين للتدريبات على منصة الامتحانات الإلكترونية وواضعة الأسئلة المشار إليهم بعاليه، مقسمين حسب المواد الدراسية، مطالبة بتوجيه مديرى تنمية المواد بسرعة التواصل مع المرشحين للتدريبات لسرعة الانتهاء من إجراءات اجتياز التدريبات المرشحين لها.
جدير بالذكر أن امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثانى الثانوى، التى تجرى حاليا بالمدارس، تعقد ورقيا.
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