7 تصريحات مهمة لرئيس الوزراء (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويستعرض دوت الخليج أبرز تصريحات رئيس الوزراء فى المؤتمر الصحفى اليوم الأربعاء فى الإنفوجراف التالى: وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة المصرية على تحمل جزء كبير من الأعباء الاقتصادية عن المواطنين الناتجة عن التداعيات الاقتصادية العالمية.

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