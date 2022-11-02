الرئيس السيسي يلتقي رئيس مجلس القيادة اليمني على هامش قمة الجزائر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 03:30 مساءً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، على هامش مشاركة سيادته في القمة العربية في الجزائر".

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين حكومةً وشعباً، والموقف المصري الثابت إزاء دعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية الشقيقة وسلامة مؤسساتها الوطنية.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، شدد على استعداد مصر لدعم أمن واستقرار اليمن، واللذين يمثلان أهمية بالغة للأمن القومي المصري، وذلك في إطار أمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر، الأمر الذي يفرض مواصلة الجهود الرامية لتجديد الهدنة في اليمن على النحو الذي يمهد الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ويفسح المجال أمام جهود التسوية السياسية، بما يضمن وحدة وسلامة أراضيها ويلبي طموحات الشعب اليمني.

وأعرب السيد رشاد العلمي عن التقدير لمواقف مصر الداعمة لأمن واستقرار اليمن والمحيط الإقليمي ككل، مستعرضاً تطورات الأوضاع في بلاده، وجهود الحكومة لاستعادة السلام والاستقرار، والتحديات التي تواجه الشعب اليمني الشقيق نتيجةً لتدهور الوضع الإنساني.