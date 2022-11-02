مدبولي: الحكومة حريصة على استقرار أسعار السلع في الأسواق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 03:30 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، إن مجلس الوزراء ناقش موقف الاقتصاد المصري ، موضحا أن حزمة الإجراءات الحماية الاجتماعية ستطبق من هذا الشهر، وأن الحكومة حريصة على أن يكون هناك استقرار فى أسعار السلع فى الأسواق.

وأضاف رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم التوسع فى توزيع الكراتين المدعمة والتوسع فى إنشاء المنافذ لتحقيق استقرار فى السلع وبأسعار مستقرة، مؤكداً أنه تم التوافق مع اتحاد الغرف على استقرار السلع وضخ مزيد من السلع.