عاجل - رئيس الوزراء: نعى تماما الظروف الاقتصادية التى تمر بها الأسر المصرية

جدة - نرمين السيد - وأضاف -خلال مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء- أن تأجيل خطة تعديل أسعار الكهرباء لمدة عام، يكلف الدولة 43 مليار جنيه، منوها بأن الدولة بذلت جهدا هائلا لتوفير حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، التى تكلفها ما يقرب من 67 مليار جنيه.

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