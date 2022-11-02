10 رسائل للرئيس السيسى أمام القمة العربية فى الجزائر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج"، فى الإنفوجراف التالى، أبرز 10 رسائل للرئيس السيسى: مصر لن تدخر جهدا فى دعم جامعتنا العربية لتحقيق مصالح شعوبنا قمتنا العربية دعوة لاستلهام روح القومية وتجديد عزيمة الصمود تهديد أمن الخليج تهديد لنا جميعا وأمننا القومى العربى لا يتجزأ وحدتنا تمنع التدخلالت الخارجية وخطوة نحو علاقة جوار مستقيمة مصر ترغب فى تحقيق شراكة فعلية والتطلع لمستقبل أكثر ازدهارا المبادرة العربية للسلام هى الحل للقضية الفلسطينية معضلة الأمن المائى تؤثر على الدول العربية وتنذر بعواقب وخيمة نجدد التأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة يجب إخراج المرتزقة والميليشيات من الأراضى الليبية أتطلع لاستقبالكم فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

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