«البيئة» و«الشباب والرياضة» يفتتحان النسخة 17 من مؤتمر الشباب للمناخ COY17

جدة - نرمين السيد -

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الرئاسة المصرية للمؤتمر راعت فى إعدادها للأيام الموضوعية له أن تضع الاحتياجات الانسانية فى قلب العمل المناخى، خاصة فى عام 2022 وما يشهده من أزمات اقتصادية وفى الطاقة والغذاء، وذلك من خلال تحديد أهم الموضوعات كالطاقة والمياه والغذاء والزراعة والتنوع البيولوجى والنقل والتى تعد محور الحياة اليومية للمواطن، وكيفية العمل عليها من خلال الحلول والعلم والتمويل، وذلك من خلال الشباب والمرأة والمجتمع المدنى.

وطلبت الوزيرة من الشباب خلال عملهم فى الأيام الثلاث القادمة على بيان مؤتمر الشباب، أن ييتضامنوا ويتعلم كل من الآخر، ويفكروا مليا فى القضايا المتعلقة بالأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27، وكيفية تضمين المرأة وتأهيلها للمقاومة والصمود وتمكين النوع والمرأة فى الدول النامية للوصول للطاقة والغذاء والمياه، معربة عن تطلعها للخروج ببيان للأمل وقصص نجاح يمكن تكرارها والبناء عليها والتفكير بمنظور عالمى وتطبيق محلى يساعد فى حماية المجتمعات المحلية.

وقالت وزيرة البيئة للشباب "كونوا التغيير، فأنتم التغيير الذى نريد أن نراه".

ومن جانبه قال وزير الشباب والرياضة فى بداية كلمته:" نرحب بالشباب صانعى التغيير، ونعتز بمشاركاتكم فى موتمر الشباب للمناخ COY17، وأريد أيضا أن أهنئكم على هذه الفرصة لكى تظهروا وجهة نظركم للعالم وتنقذوا كوكبكم الأم، كوكب الأرض".

مضيفا:" تغير المناخ من أهم وأخطر القضايا العالمية التى تهدد حياة شبابنا والأجيال القادمة، شباب العالم هم مستقبل الغد، قادة الغد، شعب الغد وصوت الغد. وبناء على ذلك، فإننا نؤمن بقوة بقدرة اندماج الشباب وإسماع أصواتهم".

أشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن وزارة الشباب والرياضة المصرية تعمل على دمج الشباب فى عدد لا يحصى من الفرص التى يمكن أن توسع آفاقهم بعمق وتزيد من وعيهم بالقضايا العالمية، لافتا أن رؤيتنا كجمهورية جديدة بدعم وتوجيه من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، هى إحداث نقلة نوعية فى بناء قدرات الشباب ومهاراتهم وقدراتهم لتمكينهم من ذلك، كى يصبحوا قادة فاعلين فى تشكيل مستقبل أمتنا المرموقة.

أضاف وزير الشباب أن وزارة الشباب والرياضة المصرية لديها نفس الرؤية، والتى تهدف إلى تمكين الشباب وتمكينهم من خلال تقوية وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم، علاوة على ذلك منحهم فرصة فريدة لتشكيل مستقبل مصر.

لفت صبحى أنه بعد التوجيهات الرئاسية نحو تمكين الشباب والأجيال الشابة، قدمت وزارة الشباب والرياضة المصرية أكثر من 500 فرصة إقامة مخفضة السعر للشباب الذين يحضرون COY وCOP، بالإضافة إلى ذلك، تضمن وزارة الشباب والرياضة المصرية دمج الشباب فى برنامج COP، فى إطار اليوم الموضوعى "الشباب والأجيال القادمة" الذى سيعقد فى العاشر من نوفمبر، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة المصرية تعمل على رفع مستوى الوعى حول تغير المناخ من خلال القوافل الوزارية التى تجوب المدارس فى جميع أنحاء البلاد.

واختتم وزير الشباب كلمته، بالتأكيد على دعم وزارة الشباب الكامل لكافة الجهود التى تسعى لإخراج هذه النسخة من المؤتمر فى أفضل صورة لها، وبشكل يجعل الشباب أكثر فاعلية ومحورية فى قضايا العمل المناخى على الساحل الدولية فى الأعوام والعقود القادمة.

ويعد مؤتمر الشباب للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COY17 أكبر وأهم حدث شبابى يساهم فى بناء القدرات والتدريب على السياسات لإعداد الشباب للمشاركة فى مؤتمر المناخ القادم، حيث يجمع الالاف من صناع التغيير من أكثر من 140 دولة ويعد أهم تجمع شبابى باعتباره قادر على توجيه موقف الشباب الرسمى بشكل مباشر فى مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ، ومن المخرجات المهمة للCoY17 وثيقة السياسة العالمية التى صاغتها أصوات الشباب، من جميع دول العالم والتى سيتم أخذها فى الاعتبار خلال مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ.