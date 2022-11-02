مدبولى: تأجيل تعديل أسعار الكهرباء لمدة عام سيكلف الدولة 43 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن تأجيل خطة تعديل أسعار الكهرباء لمدة عام سيكلف الدولة 43 مليار جنيه، وذلك ضمن إجراءات حزمة الحماية الاجتماعية التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى له اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية بذلت جهدا هائلا لتوفير حزمة الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن إجمالى حزمة الحماية الاجتماعية تقترب من 67 مليار جنيه. وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة المصرية على تحمل جزء كبير من الأعباء الاقتصادية عن المواطنين الناتجة عن التداعيات الاقتصادية العالمية.

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