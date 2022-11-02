المصيلحى: 10.5 جنيه سعر كيلو السكر فى التموين رغم الارتفاع العالمى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أن أسعار الزيت ما زالت يتم الحفاظ عليها بالإضافة إلى السكر الذى ارتفع سعره عالميا وفى التموين بـ10.5 جنيه.





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