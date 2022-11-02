عاجل - مدبولى: اتفقنا مع اتحاد الغرف التجارية على توفير السلع بأسعار مناسبة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن المجلس ناقش الوضع الاقتصادى، بعد القرارت الاقتصادية الأخيرة، مشيرا إلى أننا نتابع على الأرض، موقف السلع والمواد الخام وتوافرها فى السوق، والحفاظ على استقرار الأسعار قدر المستطاع.





وأضاف مدبولى - خلال مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء - أنه تقرر التوسع فى توزيع كراتين السلع الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا، وزيادة منافذ بيع السلع الغذائية، ونتواصل مع اتحاد الغرف التجارية وجرى التوافق على توفير السلع بأسعار مناسبة.

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