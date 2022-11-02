جدة - نرمين السيد - وفى سبتمبر الماضى، أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قراراً وزارياً بتعديل أحكام القرار الوزارى رقم 136 لسنة 2013، بشأن تنظيم امتحانات "أبناؤنا فى الخارج" والمعدلة بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 461 لسنة 2015.
وينص القرار على: تعقد امتحانات "أبناؤنا فى الخارج" إلكترونياً تحت إشراف سفارات جمهورية مصر العربية بجميع دول العالم، طبقاً لأحكام قانون التعليم وتعديلاته وكافة اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، ولا يجوز عقد هذه الامتحانات فى أى دولة ليس لمصر تمثيل دبلوماسى بها، وتعقد هذه الامتحانات على نظام الفصلين الدراسيين اعتباراَ من العام الدراسى 2022/ 2023، ويُعفى الطلاب المتقدمون لهذه الامتحانات من درجات أعمال السنة والأنشطة التربوية المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.
وبحسب كتيب تعليمات إجراءات وشروط تقدم الطلاب المصريين بالخارج لامتحانات عام 2022/ 2023، تعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول بداية من يوم السبت الموافق 14/1/2023 وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق 13/5/2023، أما امتحانات الدور الثانى فتبدأ يوم السبت الموافق 8/7/2023، وذلك طبقا للجداول التى تصدرها الإدارة العامة للامتحانات والتى يتم إعلانها على المنصة الإلكترونية.
ويمكن للطلاب المصريين فى الخارج، التقدم للامتحانات من خلال هذا الرابط التالى من هنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم تفتح باب التسجيل لـ«أبناؤنا فى الخارج» للتقدم للامتحانات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.