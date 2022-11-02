مطار طابا الدولى يستقبل أولى الرحلات البولندية (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل اليوم مطار طابا الدولى أولى الرحلات لشركة "LOT" قادمة من بولندا بعد توقف دام لأكثر من عشر سنوات، ومن المقرر أن يكون جدول التشغيل بواقع رحلتين أسبوعيًا طوال الموسم الشتوى.





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