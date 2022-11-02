جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يكون طقس الغد الخميس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على كل الأنحاء.





وتتكون شبورة مائية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة. هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر على فترات منقطعة، ومشمس على جنوب الصعيد. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى

القاهرة 27 18

العاصمة الادارية 27 18

6 اكتوبر 27 19

بنهــــا 26 18

دمنهور 27 18

كفر الشيخ 26 17

المنصورة 27 18

دمياط 26 19

بورسعيد 25 20

الإسماعيلية 28 17

السويس 27 20

الزقازيق 27 18

شبين الكوم 27 18

طنطا 26 17

شلاتين 30 23

الاسكندرية 25 16

العلمين الجديدة 25 16

وادى النطرون 27 18

مطروح 25 16

السلوم 26 16

سيوة 23 12

العريش 26 19

رفح 25 19

الطور 27 21

كاترين 21 12

رأس سدر 27 19

نخل 23 12

طابا 25 19

نويبع 27 20

حلايب 27 22

شرم الشيخ 28 21

الغردقة 28 20

مرسى علم 27 22

الفيوم 27 18

بنى سويف 27 17

المنيا 27 15

أسيوط 28 15

سوهاج 28 16

قنا 29 17

الأقصر 28 18

أسوان 29 18

الوادى الجديد 29 14

أبوسمبل 30 18

أبو رماد 29 22

رأس حدربة 27 22

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقس الخميس.. الأرصاد تعلن أهم الظواهر الجوية بـ درجات الحرارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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