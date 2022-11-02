المفتى: نتطلع لنشر ثقافة التعايش والأمن والسلام بين أبناء الإنسانية جميعا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمته الرئيسية التى ألقاها فى افتتاح فعاليات أعمال قمة الأديان لمجموعة (R20) التى تعقد فى مدينة "بالى" فى إندونيسيا فى الفترة من 2-3 نوفمبر 2022، وتنظمها رابطة العالم الإسلامى تحت عنوان: "بناء الجسور بين الشرق والغرب من أجل عالم أكثر تفاهما وسلاما ومجتمعات أكثر تعايشا ووئاما".

وأضاف فضيلته، لأن القادة الدينيين على اختلاف أديانهم محل احترام وتقدير من جميع الناس بلا استثناء، نظرا لما تخلقوا به من سمو الهدف ورفعة الرسالة والتنزه عن الأطماع السياسية والدنيوية، ولما أقامهم الله فيه من مقام رفيع لنشر القيم والأخلاق السامية بين الناس، لذلك كان لزاما عليهم أن يقودوا مسيرة إصلاح الخطاب الدينى، والابتعاد به عن دائرة العداء والصدام التى تبنتها بعض العقول المتطرفة التى نزعت إلى نشر القيم الشاذة المتشددة التى تتنزه عنها جميع الأديان.

وتابع، أنه من أجل تحقيق هذه الغاية الكريمة السامية لا بد من التعاون بين القادة الدينيين فى العالم من أجل توحيد الرؤية وتحديد الوسائل المناسبة، وعمل برامج مدروسة ومنظمة من أجل جمع قلوب الجماهير الغفيرة على نبذ التعصب والعنصرية والبعد عن التمييز على أساس الدين، وقبل ذلك وبعده لا بد من ترسيخ ثقافة قبول الآخر واحترام رأيه واعتقاده، وأيضا لا بد من التعاون على المستوى العلمى والأكاديمى من أجل عمل مشروعات وأبحاث علمية رصينة، تعمل على بلورة هذه القيم فى صورة علمية صادقة وجادة، تدعم بالمنهج العلمى قيم التعايش المشترك التى دعت إليها جميع الأديان.

وأكد فضيلة المفتى أن ثبات القيم الأخلاقية كفيل بحفظ الأمن والأمان فى المجتمع مهما اختلفت العقائد والأديان، وأي عبث بالمنظومة الأخلاقية التى تعارف الناس عليها سوف يؤدى إلى عواقب كارثية وخيمة.

وقال فضيلته: "ومن هنا فنحن -حقا- فى حاجة لتفعيل تلك القيم وتحويلها إلى واقع ملموس فى عصرنا الحاضر؛ بعدما تفاقمت مخاطر قوى شريرة تزكى نيران الكراهية والتعصب والشقاق والطائفية والتطرف والإرهاب وتعتدى على الكرامة الإنسانية".

وأكد مفتى الجمهورية أننا أحوج ما نكون إلى جهد كبير لترسيخ القيم والأخلاق وقواعد الذوق العام فى المجتمعات من خلال المؤسسات الدينية والإعلامية والتعليمية والفنية بواسطة إجراء مبادرات تفعل هذه القيم الراقية حتى نئد الكراهية ونحيى المحبة والسلام، كما أننا فى حاجة لأن يتعاون إعلامنا المعاصر على الحب والإخاء وألا يتعاون على نشر الكراهية وإذكاء نار الفرقة.

وأضاف إننا أيضا فى حاجة إلى أن يدرب تعليمنا المعاصر الطلاب صغارا وكبارا على أن يتكاملوا فى اتفاقهم واختلافهم، وأن يكون كذلك منطلق دعاة حقوق الإنسان فى العالم دعوتهم إلى العناية بالإنسان ومساندته بصرف النظر عن اعتبارات الجنس واللون والدين، موضحا أننا فى حاجة إلى النظر بعين الاعتبار إلى المشترك الإنسانى من ناحية، وإلى احترام الخصوصيات والتنوعات من ناحية أخرى، وأن تنشر مؤسساتنا السلام والمحبة والحوار قولا وفعلا بينها.

فى سياق متصل قال: علماء الدين الإسلامى، أخذوا على عاتقهم نشر الصورة الحقيقية عن الإسلام والتى نأمل أن تعطى العالم فهما أفضل عن مبادئه وقيمه الأخلاقية السامية، وإن هذه المشاركة لتأتى فى هذا السياق.

كما نوه بسعى "دار الإفتاء المصرية" فى الفترات السابقة بخطا حثيثة لجمع الشمل وتوطيد الأخوة ونبذ الكراهية فى مجال الإفتاء؛ حيث أنشأت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم للتحاور والتعاون على البر والتقوى، وجمع شمل المفتين على المحبة والسلام ونبذ الكراهية محليا وعالميا.

وتابع: حرصت دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم على ترجمة هذه القيم فى فاعلياتها وفتاويها وبياناتها ومبادراتها ومؤتمراتها العالمية المختلفة، وأنشأت الدار مراصدها وأطلقت مبادراتها لخدمة هذا المقصد النبيل؛ كما أنشأت مرصدا لفتاوى الكراهية التى يحاول المتطرفون بثها فى العالم وينسبونها زورا وبهتانا للإسلام، وأطلقت هذا المرصد باسم "مرصد الفتاوى التكفيرية والشاذة"، وذلك بالموازاة مع مرصد آخر يرصد ممارسات الكراهية فى ثوبها الآخر، وهو مرصد الإسلاموفوبيا، وهو يعنى بما يسمى بالكراهية ضد الإسلام والمسلمين فى العالم.

كما أطلقت المؤشر العالمى للفتوى لقياس ثمار الوسطية والكراهية فى مجال الإفتاء، وقد آتى كل من المرصدين والمؤشر أكله طيبا خلال فترة العمل السابقة وتوجت هذه الجهود بإنشاء مركز سلام لدراسات التطرف، الذى يسعى أن يكون مظلة جامعة لكل مراكز الأبحاث المعنية بمكافحة التطرف وقاية وعلاجا.

وأشار فضيلة المفتى إلى أن هذه المبادرات، بالإضافة إلى النيات الطيبة من هنا وهناك، تحتاج إلى مناهج تعليم مساندة ومنابر إعلام معينة، وأن تتبنى العمل بنتاج هذه المبادرات كل أسرة، بل يتبناها المجتمع بكل مؤسساته الحكومية والمدنية لكى تثمر الثمرة المرجوة.

وفى ختام كلمته أعرب عن تطلعه إلى نشر ثقافة التعايش والأمن والسلام بين أبناء الإنسانية جميعا، وأن يقوى عزم الأمة فى اقتلاع جذور التعصب والتشدد والعنف من عقول أبنائنا من كل دين وطائفة؛ لأن الإنسانية بحاجة إلى العيش فى أمن وسلام وتعاون لكى يعم الخير على الجميع من الجميع.