انت الان تتابع خبر أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الأرصاد الجوية بالكشف عن حالة الطقس اليوم، وأيضاً أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022، وتتوافر الفرص الخاصة بسقوط الأمطار التي تكون من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس اليوم

وتسقط الأمطار التي تمتد وتكون خفيفة للمناطق الداخلية وتكون في جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وتتوافر الفرص الخاصة بسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى، وتزحف جميع السحب المنخفضة والممطرة، وتكون الأمطار رعدية ومتفاوتة الشدة على جميع المناطق التي توجد في شمال البلاد.

ويستمر الطقس المائل إلى الحرارة في النهار على القاهرة والوجه البحري إلى شمال الصعيد، ويكون حار على جنوب الصعيد، وأيضاً يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحذرت الهيئة من الشبورة التي تنتشر على الطرق السريعة والمسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم

ويستمر انخفاض درجات الحرارة وخاصة أثناء ساعات الليل، وبشكل خاص مع نشاط الرياح وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الشعور بالبرودة، والطقس المتقلب حالياً، ودرجات الحرارة هي:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 26 -18

السواحل الشمالية 24 -18

جنوب سيناء 29 – 22

شمال الصعيد 28 – 16

جنوب الصعيد 28 -19