انت الان تتابع خبر اختبار شهر أكتوبر 2022..التعليم تفاجئ الطلاب بهذا البيان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الهدف من إجراء اختبار أكتوبر 2022 لطلاب سنوات النقل في جميع مدارس جمهورية مصر العربية، موضحة أنه هذا الاختبار يعمل على قياس مستويات الطلاب ومعرفة نقاط القوة والضعف حتي يتم العمل على تحسينها.وأوضحت التعليم أن هذه اختبار شهر أكتوبر 2022 بالإضافة إلي الاختبارات الأخري التي سوف يتم عقدها خلال الأشهر القادمة هي بمثابة عملية تدريب للطلاب على نمط الامتحانات القائم على الفهم وقياس نواتج التعلم استعدادا لامتحانات منتصف العام الدراسى ونهايته.

وأشارت الوزارة أن المدرسة والتوجيه الفني في جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية ما مسئولان عن تصحيح امتحانات الشهر للطلاب حيث سوف يتم رصد الدرجة التي سوف يحصل عليها الطلاب في اختبار شهر أكتوبر وبعد عقد امتحان شهر ” نوفمبر” يتم إضافة الدرجة الأعلى له.