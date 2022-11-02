انت الان تتابع خبر عاجل ورسميا .. الإعلان عن قرار الفلوس الزيادة لأصحاب المعاشات ..دور في حسابك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن اليوم الأربعاء الموافق 2 نوفمبر 2022، سوف تم استكمال صرف معاشات نوفمبر للشريحة الأولي من المستحقين والبالغ عددها 2 مليون و400 ألف مواطن من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.وأوضحت وزارة التضامن أنه تم التشديد على جميع منافذ الصرف المختلفة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية على اتباع كافة الإجراءات والأساليب الاحترازية اللازمة لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد، أثناء عملية الصرف.

وأشارت الوزارة، الشريحة الأولي تضم جميع أصحاب المعاشات الذين يحصلون على أقل من 1000 جنيه شهرياً بالإضافة إلي المنحة الاستثنائية التي أعلن عنه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي والمقدرة بـ300 جنيه.