انت الان تتابع خبر الأرصاد تكشف عن خريطة سقوط الأمطار اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 : شوف مكانك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك نشاط للرياح اليوم الأربعاء على الكثير من مناطق الجمهورية والتي سوف تتسبب في انخفاض درجات الحرارة على مدار ساعات اليوم، موضحة أنه سوف يسود مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وجنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعات النهار، أما في ساعات الليل فيسود طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.وأضافت هيئة الأرصاد أنه يكون هناك شبورة مائية، على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022: