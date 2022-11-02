انتهاء الدورة التدريبية المجانية لـ60 شاب وفتاة بمركز التدريب المهني بمحافظة قنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 01:30 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا , يفيد بأنه قد تم إجراء الاختبار النظري والعملي لمتدربي أقسام ( التركيبات الكهربية – السباكة – اللحام وتشكيل المعادن – صيانة المحمول ) لـ60 متدرب بمركز التدريب المهني بمحافظة قنا بعد انهائهم البرنامج التدريبي بواقع 100 ساعة تدريبية لكل قسم.

وأوضح أحمد جابر مدير مديرية القوى العاملة بقنا فى تقريره للوزارة ، أنه قد قام اليوم بحضور الاختبارات النظرية والعملية بالمركز بمرافقة المهندس عبد الحميد غزالي مدير مركز التدريب المهني بقفط ،و أحمد شكل مسئول التدريب بالمديرية ، و أحمد حسين أخصائي التوجيه بالمركز ،فضلا عن تفقد دورة المساحة المنعقدة بالمركز , وكان المتدربون على قدر عال من الكفاءة والاتقان أثناء التدريبات العملية.

وأضاف مدير المديرية ان تلك التدريبات المجانية تأتي في إطار دور وزارة القوى العاملة في تدريب وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل ، ولتزويد الشباب بحرف تكفل مصدر رزق لهم .