الداخلية توجه قافلتين إنسانية وطبية بمحافظتى البحر الأحمر وبنى سويف

جدة - نرمين السيد - وواصلت وزارة الداخلية، فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك فى كل مكان"- تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطنى القرى والمناطق الأكثر احتياجا.
واضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قافلتين طبية وإنسانية، استهدفت عددا من القرى بنطاق محافظتى البحر الأحمر وبنى سويف، لتقديم أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.
وجرى توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وزيارة عدد من المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام، وتوزيع المساعدات العينية على النزلاء، فضلاً عن توقيع الكشف الطبى على عدد من نزلاء دور رعاية المسنين والأيتام وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.
كما جرت زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.
وشارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان، لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية.
ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.
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