عاجل.. السيسى يؤكد أهمية حث إثيوبيا على التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - ودعا الرئيس خلال كلمة له أمام القمة العربية بالجزائر، الزعماء العرب إلى المشاركة فى قمة المناخ بشرم الشيخ، مؤكدا أن مصر ستضع نصب أعينها دائما التماسك العربى وستظل أبوابها مفتوحة للعرب.

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