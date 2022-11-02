إطلاق النسخة الجديدة لبوابة مصر للشباب استعدادا لتغطية مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك استعدادا للتغطية الشاملة لمؤتمر الأمم المتحدة للشباب المعنى بالمناخ والذى يقام خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر الجارى، بالمدينة الشبابية فى شرم الشيخ، وكذلك مؤتمر المناخ الذى ينطلق يوم الأحد المقبل ويستمر حتى 18 نوفمبر الجارى.

وأكد وزير الشباب والرياضة فى تصريح اليوم أن بوابة مصر للشباب والرياضة، حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية بتغطيتها لجميع البطولات الدولية والفعاليات الشبابية، وتابعها ما يقرب من 165 دولة ناطقة باللغات الأجنبية، وذلك من واقع التقرير الرسمى لجوجل، مشيرا إلى أن بوابة مصر للشباب والرياضة والتى تضم موقعا إلكترونيا وإذاعة شباب مصر وقناة اليوتيوب، باتت أحد المنصات الإلكترونية الهامة للوسط الشبابى والرياضى بما تقدمه من تغطية شاملة لكافة الأحداث والفعاليات.

وكان الدكتور أشرف صبحى قد اجتمع بكل من محمد الشاذلى مدير الإعلام بالوزارة والكاتب الصحفى جمال نور الدين رئيس تحرير البوابة لعرض خطة التطوير فى الفترة المقبلة

ووجه صبحى الشكر لفريق العمل بالبوابة على الإنجازات التى تحققت فى فترة وجيزة، والحصول على Top Ten (من أفضل عشرة مواقع حكومية) للتميز من وزارة التخطيط، وشهادة تقدير من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

جدير بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للشباب المعنى بالمناخ COP 17 هو مؤتمر معتمد من اتفاقية الأمم المتحدة ويهدف الى إعداد وثيقة سياسات تمثل أصوات شباب العالم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الشبابية الوطنية (you think green - اكتس – انفيروكس – الإمام - شباب بيحب مصر).