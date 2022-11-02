عاجل.. كلمة الرئيس السيسى فى القمة العربية بالجزائر (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة مصر أمام القمة العربية بالجزائر، اليوم الأربعاء، والتى تتضمن تضافر الجهود خلال المرحلة الراهنة نحو تعزيز التضامن بين الدول العربية كافة وتعزيز أطر العمل العربى المشترك.





ونقدم بثا مباشرا لكلمة الرئيس من خلال قناة القاهرة الإخبارية

كان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن مشاركة الرئيس السيسى بالقمة العربية تأتى فى إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والاخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة واستمرارا لدور مصر المحورى فى تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة.

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