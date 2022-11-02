عاجل.. السيسى: يجب إخراج المرتزقة والميليشيات من الأراضى الليبية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إننا نحتاج إلى تعزيز العمل العربى المشترك، مؤكدا أن التحديات تفوق قدرة أى دولة على التصدى لها منفردة، ومصر ستظل طامحة فى تحقيق شراكة فعلية بين الدول العربية.





وأضاف الرئيس خلال كلمة له أمام القمة العربية بالجزائر، أنه يجب التوصل لتسوية سياسية فى ليبيا، كما يجب إخراج المرتزقة والميليشيات من الأراضى الليبية. وأوضح الرئيس، أن مصر ترغب فى الدعم العربى للوصول إلى تسوية سياسية فى ليبيا بأسرع وقت.

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