عضو الحوار الوطنى: علينا التصدى لمؤامرات استهداف الدولة المصرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده النقابات المهنية والتحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى والحوار الوطنى، لمناقشة محاور الحوار الوطنى بحضور هيئات مكاتب النقابات وعدد من قيادات الحوار الوطنى.

وأشار إلى أن التحالف يجوب جميع أرجاء الجمهورية، كما وقع بروتوكول لضم 60 ألف أسرة لحياة كريمة ضمن برنامج تكافل وكرامة، موضحا أن لقاء اليوم هو المحطة رقم 6 أو 7 بمحطات الحوار الوطنى، الذى عقد لكل المصريين ممن لم يرفعوا سلاحا أو يتورطوا فى عنف، معلنا تلقى 96 ألف مقترح و15 ألف مشروع قانون مقترحين، أعقبه تحديد 19 موضوعا شكلت لهم لجانا.

وأوضح أن الحوار الوطنى هدفه الخروج بحزمة تشريعات ترسل للرئيس أو قرارات تنفيذية ترسل للأخذ بها، وشدد على أهمية تقدير المعلم ورفع قدراته، وكذلك الاهتمام بالفلاح المصرى وتوفير ما يحتاجه للزراعة بسعر مناسب.

وطالب الجميع بالتصدى لكل المؤامرات الدنيئة التى تحاول العبث بمقدرات الوطن، داعيا للوقوف خلف القيادة السياسية، مشيرا إلى أن مصر تمر بفترة صعبة وسط محاولات لاستهداف بالدولة المصرية.