عاجل.. السيسى أمام قمة الجزائر: وحدة الصف العربى تمنع التدخلات الخارجية

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس خلال كلمة له أمام القمة العربية بالجزائر، أنه علينا تبنى مقاربة شاملة لمواجهة التحديات لنعزز قدراتنا العربية، مؤكدا أن وحدة الصف العربى تمنع التدخلات الخارجية.

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