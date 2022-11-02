مستشار وزير الزراعة: السيسى دعا للحوار الوطنى بعد أن أرسى قواعد الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - استهل الدكتور سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق، ومستشار وزير الزراعة، حديثه خلال مؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، المنعقد الآن بمقر نقابة المعلمين، بنقل تحيات السيد القصير وزير الزراعة، حيث تلقى دعوة كريمة من منظمى المؤتمر.





وأضاف خلال كلمة له بالمؤتمر الذى ينظمه التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والحوار الوطنى بحضور أعضاء النقابات المهنية، أشعر كأستاذ جامعى بالفخر والاعتزاز أن أكون اليوم فى أعرق نقابة فى مصر والوطن العربى وهى نقابة المعلمين، الذين يمارسون أشرف مهنة فى التاريخ والعالم وهى مهنة التربية والتعليم وأتذكر بكل تقدير أساتذتى الذين تعلمت على أيديهم فى جميع مراحل التعليم وكانوا قدوة لنا وبهذا أصبحنا فى مواقعنا هذه، موجها التحية إلى معلمى مصر.

وتابع مستشار وزير الزراعة، أن هذا المؤتمر يأتى فى إطار الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس السيسى بعد أن أرسى مؤسسات وقواعد الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة وتمهيدا لإقامة الجمهورية الجديدة وهذا الحوار الذى دعا إليه كل أطراف المجتمع للمشاركة من مؤسسات المجتمع المدنى والنقابات والأحزاب والإعلام ليضعوا تصورا للفترة المقبلة.

واستطرد مستشار وزير الزراعة، أن قطاع الزراعة أثبت أنه من القطاعات الإنتاجية المرنة التى تستطيع أن تتعامل مع الأزمات والعالم قد مر بأزمات كثيرة كورونا ثم التغيرات المناخية ثم الحرب الروسية الأوكرانية التى أثرت على مستلزمات الإنتاج الزراعى وأدت هذه الأزمات لارتفاع الأسعار من السلع، ورغم ذلك وفى إطار توجيهات الرئيس السيسى وسياسات الحكومة الزراعية والتموينية لم تشهد مصر أى نقص أو عجز فى السلع الأساسية وظلت الأسعار فى الحدود المقبولة رغم ارتفاعها وحدوث أزمات فى عديد من الدول حتى الدولى الغنية وزادت الصادرات الزراعية المصرية.

وأكد أن مصر لديها فائض من 9 مجموعات غذائية منها الخضر والفاكهة والأرز والبيض ولحوم الدواجن والسكر والأسماك ولدينا عجز فى اللحوم الحمراء والزيوت، ونحاول من خلال المشروعات القومية التى تنفذها الدولة مثل مشروع التنمية الزراعية فى سيناء بمساحة نصف مليون فدان ومحط معالجة المياه فى بحر البقر توفر مياه العذبة بترعة السلام لزراعة نصف مليون فدان فى سيناء ومشروع الريف المصرى.

وقال مستشار وزير الزراعة، إن مشروع حياة كريمة مشروع تنموى ضخم يشمل 4500 قرية وحوالى 35 ألف نجع وعزبة ويستفيد منه 60 مليون مواطن أكثر من نصف سكان مصر؛ لتحقيق تنمية أساسية وتغيير وتحسين المعيشة وأكدت الأمم المتحدة أن هذا أكبر مشروع تنموى فى العالم.