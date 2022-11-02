القوى العاملة : ندوة توعية فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا ، بشان عقد مكتب السلامة والصحة المهنية بمغاغة التابع للمديرية ندوة توعية فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بعنوان "احمى نفسك" ، وذلك بمستشفى الرمد بمغاغة .

وأوضح هشام زكى مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا فى تقريره ، انه تم عقد الندوة بحضور 16 من العاملين بالمستشفى تنفيذاً لخطة التوعية والإعلام بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة القوى العاملة وإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، للمنشآت والعمال بدور السلامة فى الحياة اليومية وتوفير بيئة عمل آمنة .

واضاف مدير المديرية ، أن موضوعات الندوة تضمنت : خطة الطوارئ ، ومهمات الوقاية الشخصية ، والإجراءات الاحترازية التى يجب اتخاذها للوقاية من الأوبئة والأمراض ، وأهمية جهاز السلامة والصحة المهنية فى المنشآت .