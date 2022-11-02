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القوى العاملة : ندوة توعية فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا ، بشان عقد مكتب السلامة والصحة المهنية بمغاغة التابع للمديرية ندوة توعية فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بعنوان "احمى نفسك" ، وذلك بمستشفى الرمد بمغاغة .

وأوضح هشام زكى مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا فى تقريره ، انه تم عقد الندوة بحضور 16 من العاملين بالمستشفى تنفيذاً لخطة التوعية والإعلام بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة القوى العاملة وإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، للمنشآت والعمال بدور السلامة فى الحياة اليومية وتوفير بيئة عمل آمنة .

واضاف مدير المديرية ، أن موضوعات الندوة تضمنت : خطة الطوارئ ، ومهمات الوقاية الشخصية ، والإجراءات الاحترازية التى يجب اتخاذها للوقاية من الأوبئة والأمراض ، وأهمية جهاز السلامة والصحة المهنية فى المنشآت .

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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