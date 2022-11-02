نقيب الزراعيين: دعوة السيسى للحوار الوطنى أدت لحراك مجتمعى

جدة - نرمين السيد - أشاد سيد خليفة نقيب الزراعيين، بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها الدولة، لتعلن العام عام المجتمع المدنى الذى يأتى على رأسه النقابات المهنية، مقدما الشكر لكل المهنيين.





جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده النقابات المهنية والتحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى والحوار الوطنى، لمناقشة محاور الحوار الوطنى بحضور هيئات مكاتب النقابات وعدد من قيادات الحوار الوطنى. وأشار خليفة إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لكل القوى أدت لحراك مجتمعى لنعرض رؤيتنا لنؤسس الجمهورية الجديدة، ومن هنا قررنا إدارة حوار داخل نقابتنا من أجل الخروج بتوصيات تصب فى صالح الدولة المصرية. وأعلن ترحيب المجتمع المدنى بكل القادمين إلى مصر استعدادا لقمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، مضيفا نحن نتفاعل وندعم مؤسسات بلدنا، وردد الحضور هتافات تحيا مصر، نموت نموت وتحيا مصر.

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