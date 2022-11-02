عاجل - السيسى: مصر تدعم جهود مسيرة التنمية فى تونس

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمى والشعبى، فضلا عن التشابك الحضارى والثقافى الممتد، متمنيا التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية بتونس، تحت قيادة الرئيس قيس سعيد فى إدارة الدولة خلال هذا المنعطف المهم من تاريخ الشعب التونسى الشقيق.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمى والشعبى، فضلا عن التشابك الحضارى والثقافى الممتد، متمنيا التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية بتونس، تحت قيادة الرئيس قيس سعيد فى إدارة الدولة خلال هذا المنعطف المهم من تاريخ الشعب التونسى الشقيق.

وأكد الرئيس تطلع مصر إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادى والتعاون الاستراتيجى، ودعم مصر لكافة الجهود الجارية الحثيثة لمواصلة مسيرة التنمية والإصلاح فى تونس.

من ناحيته؛ أكد الرئيس التونسى، عمق الروابط التى تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، لمصلحة الشعبين الشقيقين، وكحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمى وإعادة التوازن للمنطقة، فى ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليميا ودوليا.

وأعرب سعيد، عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة فى تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية الشاملة، فضلا عن الاطلاع على الجهود المصرية الحثيثة فى مكافحة الإرهاب والتطرف.

وقال المتحدث الرسمى، إن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، إلى جانب التشاور بشأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.