المشاط: طرح فرص لمشاركة القطاع الخاص بمشروعات التحول الأخضر فى COP27

جدة - نرمين السيد - وخلال مؤتمر المناخ ستوقع الحكومة عددا من التمويلات الخضراء المستدامة منخفضة التكلفة المحفزة للقطاع الخاص باستثمارات مشتركة وفقا لمنهج التمويل المختلط، فضلا عن توقيع عدد من منح الدعم الفنى التى تعكس ريادة النموذج المصرى فى إعداد المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، وترحيب المجتمع الدولى بهذا النموذج الذى يعزز الاستثمار المناخى، وتتضمن قائمة المشروعات المدرجة ضمن برنامج نوفى فرصا ضخمة تطرحها الحكومة المصرية للقطاع الخاص فى مجالات تحلية المياه والإنذار المبكر والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات التحول الأخضر.

وذكرت الوزارة فى بيان اليوم أن ذلك يأتى فى ضوء التكليفات الرئاسية بشأن الإعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وانطلاقا من دور الوزارة لتكثيف التعاون مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وأهميته فى دفع جهود التنمية فى هذا الوقت الاستثنائى الذى يمر به الاقتصاد العالمى.

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر المناخ الإعلان عن نتائج المباحثات الجارية والشراكات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين وعرض نتائج التحرك مع المجتمع الدولى حول المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نوفى ، التى تعد منهجا إقليميا ودوليا يعكس توجهات الدولة وأهداف رئاسة مؤتمر المناخ COP27، للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

وتم إعداد برنامج نوفى تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيا NDCs، بما يعزز جهود تحقيق النمو الشامل والمستدامة وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية، وتحسين حوكمة وإدارة العمل فى مجال التغير المناخى، وتطوير البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، فضلا عن تعزيز أنشطة البحث العلمى ونقل التكنولوجيا.

وأعلنت وزارة التعاون الدولى أن البرنامج يتضمن 9 مشروعات تمثل أولوية للدولة فى مجالات المياه والغذاء والطاقة، لما لهذه القطاعات الثلاثة من ارتباط وثيق على مستوى النظم البيئية، وتنوعها بين مجالات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، باستثمارات نحو 15 مليار دولار لدعم تنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيا، بواقع مشروعا ضخما فى قطاع الطاقة و5 مشروعات فى مجال الأمن الغذائى والزراعة، و3 مشروعات بقطاع الرى والموارد المائية.

المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نوفى

‏https://moic.gov.eg/ar/page/nwfe

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى إنه فى ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإعداد قائمة المشروعات الخضراء بالتنسيق مع الجهات الوطنية والترويج لها، تم التحرك على مدار الفترة الماضية فى مسارات متقاطعة فى ذات الوقت من أجل حشد التمويلات التنموية الميسرة المرتبطة بالمناخ، وكذلك منح الدعم الفنى؛ بما يحفز القطاع الخاص على مزيد من المشاركة فى تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن برنامج نوفى ، لافتة إلى أن التمويلات التنموية الميسرة تحفز استثمارات القطاع الخاص وتعزز التوسع فى أدوات التمويل المبتكر.

ونوهت بأنه من أجل المضى قدما لتعظيم النتائج من التعاون الإنمائى، تم التنسيق مع شركاء التنمية، واختيار شريك تنمية كمنسق لكل محور من محاور البرنامج، ويتولى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية التنسيق على مستوى مشروعات محور الطاقة، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية مشروعات محور الأمن الغذائى والزراعة، وبنك التنمية الإفريقى التنسيق على مستوى محور المياه.

وذكرت وزيرة التعاون الدولى أنه على مدار أكثر من 6 منصات تعاون تنسيقى مشترك عقدت للترويج لبرنامج نوفى وعرض مشروعاته على شركاء التنمية، وأكثر من 30 اجتماعا تنسيقيا، وأكثر من 20 لقاء فنى على مستوى فرق العمل، داخل وخارج مصر، لمسنا تأييدا دوليا واضحا والتزاما قويا من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين بدعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، والإشادة بها باعتبارها نموذج واضح ومحوكم وشفاف للمنصات الوطنية الهادفة لحشد الاستثمارات المناخية وتحفيز القطاع الخاص من خلال مشروعات واضحة ذات جدوى استثمارية.

ولفتت إلى أنه من المقرر الإعلان عن نتائج هذه المباحثات خلال مؤتمر المناخ، الذى يشهد تجمعا دوليا رفيع المستوى؛ بما يمنح برنامج نوفى تأييدا دوليا، ويروج للجهود الوطنية للتحول الأخضر فى وقت يشهد فيه العالم تحولات استثنائية.

وخلال منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF، الذى عقد فى نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى سبتمبر الماضى، أصدرت وزارة التعاون الدولى و17 مؤسسة دولية وشريك تنمية بيانا مشتركا حول برنامج نوفى ، وأهميته فى تحفيز التحول الأخضر، مؤكدين أنه يتسم بطابعه الاستراتيجى والديناميكى والتشاركى وفقا لمنهج متكامل متعدد الأطراف مع شركاء التنمية ويعكس التزامات طويلة تمتد إلى عام 2050.

وكانت المؤسسات الموقعة على البيان المشترك هى صندوق أبوظبى للتنمية، وصندوق إفريقيا 50، ومجموعة بنك التنمية الإفريقى، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وسيتى بنك، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، وتحالف جلاسجو المالى GFANZ، وبنك إتش إس بى سى – مصر، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولى، والصندوق الكويتى للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

البيان المشترك الصادر خلال منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى

‏https://moic.gov.eg/ar/news/645

يوم التمويل.. دليل شرم الشيخ للتمويل العادل

فى سياق آخر أوضحت وزيرة التعاون الدولى، أنه من المقرر إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العادل خلال فعاليات يوم التمويل ، والذى سيشهد مشاركة مكثفة من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية لتمويل المناخ والمنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص.

وكانت وزارة التعاون الدولى قد أطلقت عملية مشاورات موسعة بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة دولية وإقليمية وشريك تنمية بالإضافة إلى البنوك التجارية والاستثمارية ومراكز الفكر والأبحاث، بهدف إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل ، والذى يعمل على وضع إطار عملى لتحقيق التكامل بين الأطراف ذات الصلة فى مجال التمويل المناخى لتعزيز قدرة الاقتصاديات النامية والناشئة على الوصول للتمويلات المناخية، وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية ومتوازنة وعادلة، من خلال خطة عملة وإجراءات واضحة سيتم تنسيقها بين الأطراف ذات الصلة كافة.

يذكر أن منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt ICF، فى نسخته الثانية واجتماعات وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، الذى تم تنظيمه بالشراكة بين وزارة التعاون الدولى والمالية والبيئة، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، كان بمثابة التمهيد لـ يوم التمويل ، حيث إن المخرجات والتوصيات التى نتجت عن منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، ستكون محور نقاش مهم خلال يوم التمويل بهدف الاستفادة منها فى دفع جهود العمل المناخى والتحول إلى الاقتصاد الأخضر فى قارة أفريقيا.

التوصيات الختامية لمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى

‏https://moic.gov.eg/news/686

يوم الشباب.. المسابقة الدولية Climatech Run

وفى ضوء أهمية الحلول المبتكرة لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، ستعلن وزارة التعاون الدولى خلال فعاليات يوم الشباب بمؤتمر المناخ، بالتنسيق مع وزارتى البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركاء التنمية والقطاع الخاص، عن الشركات الناشئة والفنانين الرقميين الفائزين بجوائز المسابقة الدولية Climatech Run2022، وهى المسابقة التى تم إطلاقها خلال أغسطس الماضى.

وتهدف المسابقة إلى تحفيز الشركات الناشئة المتخصصة فى تكنولوجيا العمل المناخى والفنانين الرقميين من مختلف أنحاء العالم لاسيما قارة أفريقيا، على المساهمة بالحلول المبتكرة فى مواجهة التغيرات المناخية.

وشهدت المسابقة الدولية تقديم أكثر من 422 شركة، من أكثر من 77 دولة على مستوى العالم من قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين وأستراليا، وهو ما يعكس الطبيعة الدولية للمسابقة، والحرص على إشراك الأفكار المبتكرة والشباب من مختلف أنحاء العالم فى تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، فى ظل جهود مصر واستضافتها لمؤتمر المناخ، وتقوم لجنة التحكيم باختيار الـ15 مشروعا المؤهلين للمشاركة فى مؤتمر المناخ، كما شارك أكثر من 166 فنانا من 55 دولة على مستوى العالم، من بينها 16 دولة من قارة إفريقيا، ويتم فى الوقت الحالى تصفية الأعمال إلى 33 عملا سيكون لديهم الفرصة للمشاركة فى مؤتمر المناخ.

ولمزيد من المعلومات حول مسابقة Climatech Run

‏https://climatechrun.com/ar/

فعاليات مشتركة مع شركاء التنمية

ومن المقرر أن تعمل وزارة التعاون الدولى على تنظيم عدد من الفعاليات مع شركاء التنمية، حيث سيتم إطلاق مبادرة فى مجال قياس القدرة على الصمود والتكيف مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية IFAD، وكذلك تنظيم حدث مشترك مع المنتدى الاقتصادى العالمى WEF حول تحفيز الشراكة بين القطاع الحكومى والخاص والمنظمات غير الهادفة للربح لتوحيد جهود تحقيق التنمية، فضلا عن مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول التمويل المبتكر والمختلط ودوره فى جذب استثمارات القطاع الخاص.

كما تطلق وزارة التعاون الدولى خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 شراكة مع صندوق الاستثمار فى المناخ CIF، حول تعزيز الاستثمار فى الزراعة المستدامة والمجتمعات الريفية، فضلا عن تنظيم حدث مشترك مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق الاستثمار فى المناخ لتعزيز التعاون فى مجالات الهيدروجين الأخضر.

التمويلات الخضراء

وفى ضوء الجهود المبذولة لحشد التمويلات التنموية بالتعاون مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وبالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، من المقرر أن يتم توقيع عدد من التمويلات التنموية الميسرة سواء على مستوى منح الدعم الفنى والتمويل الميسر أو التمويل المختلط، لدعم جهود الدولة فى مجالى التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، فى قطاعات النقل المستدام والكهرباء والإسكان وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

يذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائى فى مجال التمويل المناخى لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، تبلغ نحو 11 مليار دولار وتضم العديد من المشروعات من بينها محطة معالجة المياه ببحر البقر، ومحطة مياه المحسمة، ومشروعات طاقة الرياح بخليج السويس، وغيرها من المجالات.

يشار إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022 والذى يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر فى آثار تغير المناخ فى إفريقيا، ولتنفيذ ما جاء فى اتفاق باريس 2015 وتفعيل ماجاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات، وحشد العمل الجماعى بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.