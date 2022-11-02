عاجل.. رئيس الوزراء البريطانى يحضر قمة المناخ Cop27 بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة أنباء "رويترز" إن رئيس الوزراء البريطانى ريشي سوناك سيحضر قمة المناخ "كوب 27" المقرر انعقادها فى شرم الشيخ خلال أيام.



جدة - نرمين السيد - قالت وكالة أنباء "رويترز" إن رئيس الوزراء البريطانى ريشي سوناك سيحضر قمة المناخ "كوب 27" المقرر انعقادها فى شرم الشيخ خلال أيام. وكانت قد ترددت فى الآونة الأخيرة، بعض الأنباء، عن عدم حضوره لقمة المناخ، وذلك لانشغاله بالأمور الداخلية فى بريطانيا.

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