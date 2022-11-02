عاجل- السيسى: ندعم رئاسة الجزائر للقمة العربية لدعم آليات العمل المشترك

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس هنأ الرئيس الجزائرى بمناسبة عيد الاستقلال الجزائرى، معربا عن خالص التقدير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ومثمنا المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، مع تأكيد حرص مصر على الدفع قدما بأطر التعاون الثنائى بين البلدين على شتى الأصعدة، والانطلاق بها إلى آفاق أرحب اتساقا مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه؛ رحب الرئيس تبون بزيارة الرئيس إلى الجزائر، مؤكدا اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمى والشعبى، والاهتمام بتكثيف العمل نحو استطلاع آفاق جديدة للتعاون المشترك فى شتى المجالات، ومشيدا بما حققته مصر بقيادة الرئيس خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلى من إنجازات فى مجالات الأمن والاستقرار والتنمية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول التباحث حول سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية، وجرى تأكيد أهمية مواصلة الارتقاء بمستويات التعاون والتنسيق على جميع الأصعدة، بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين.

كما أكد الجانبان فى ذات السياق ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية لتتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة، فضلا عن مواصلة التعاون والتنسيق العسكرى والمعلوماتى بين البلدين، وكذا تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، خاصة فى ظل التحديات الأمنية المختلفة التى تفرضها المستجدات الإقليمية الأخيرة، لاسيما فى منطقة الساحل والصحراء.

وعلى صعيد أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة العربية الحالية، أكد الرئيس مساندة مصر للرئاسة الجزائرية للقمة بما يدعم أطر وآليات العمل العربى المشترك ويخدم المصالح العربية، لاسيما خلال تلك الفترة التى تشهد فيها المنطقة تحديات جسيمة غير مسبوقة، معربا سيادته عن الأمل فى أن تسفر قمة الجزائر عن توصيات ورؤى جدية تكلل الجهود المشتركة تحت مظلة الجامعة العربية، بما يليق بمكانتها ويساهم فى تعزيز دورها فى تسوية مختلف الأزمات بالمنطقة.

وقد توافق الزعيمان بشأن أهمية تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين إزاء جميع القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بالأزمة الليبية، وتلاقت الرؤى بشأن أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وصون وحدة وسيادة ليبيا الشقيقة، ومن ثم ضرورة الدفع نحو عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى أقرب وقت، بالإضافة إلى الحفاظ على المؤسسات الليبية الوطنية، وتعزيز دور الجهات الأمنية فى مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، وكذلك تعظيم الجهود الدولية لإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية.