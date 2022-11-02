الرئيس السيسى يلتقى نظيره العراقى على هامش القمة العربية فى الجزائر

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى جدد التهنئة لأخيه الرئيس العراقى على نيل ثقة البرلمان وتوليه مهام منصبه فى أكتوبر الماضى، معربا عن خالص التمنيات له بالتوفيق فى تلبية طموحات وتطلعات أبناء الشعب العراقى الشقيق نحو حاضر يسوده الأمن والاستقرار والرخاء.

كما أعرب الرئيس السيسى عن الاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات المصرية العراقية، والتى تعززها أواصر الاخوة والتفاعل المجتمعى بين الشعبين الشقيقين، مؤكدا حرص مصر على الدفع بأطر التعاون الثنائى مع العراق الشقيق نحو آفاق جديدة ومتنوعة فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، ومشددا فى هذا الصدد على ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق، والتى تتمحور أبرزها حول دعم وحدة العراق وسيادته على كل أراضيه، بما يحافظ على أمن واستقرار العراق ويساهم فى الحيلولة دون عودة ظهور التنظيمات الإرهابية به.



وأعرب الرئيس العراقى عن امتنانه للفتة الكريمة من الرئيس السيسى، وتقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى على كل الأصعدة، مشيدا بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التى تجمع بين البلدين، ومؤكدا حرص العراق على تعزيز أطر التعاون الثنائى الراسخة مع مصر واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب والاستفادة من الكفاءات المصرية فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

كما ثمن رئيس العراق الدور المصرى البارز فى تعزيز آليات العمل العربى المشترك فى مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، معتبرا إياها نموذجا يحتذى به فى الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية فى الوطن العربى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيسين تبادلا كذلك وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، واتفق الجانبان على ضرورة تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التى تعانى منها المنطقة، وبما يحقق آمال شعوبها فى العيش فى سلام واستقرار.