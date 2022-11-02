انطلاق فعاليات مؤتمر النقابات المعنوية والتحالف الوطنى للعمل الأهلى (صور)

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وبدأ المؤتمر الذى ينعقد بمقر نقابة المهن التعليمية، بالسلام الجمهورى، وأقامت نقابة المهن التعليمية سرادق كبير لاستقبال المعلمين وأعضاء النقابات المهنية المتوافدين على مقر انعقاد المؤتمر.
وتم تعليق لافتات كبيرة تحمل صور الرئيس عبد الفتاح السيسى مدون عليها عبارات "السيسى سنوات من الإنجاز، المعلمون يؤيدون القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء، النقابات المهنية تدعم الحوار الوطنى بعقل مستنير وفكر متطور، الحوار الوطنى مساحات مشتركة".
ومن المقرر أن يشارك فى حضور فعاليات المؤتمر الدكتور فتحى ندا نقيب الرياضيين والدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب والدكتور سعد نصار، محافظ الفيوم الأسبق ومستشار وزير الزراعة، وخلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب وطلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب والدكتور السيد خليفة نقبل الزراعيين والدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى.
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