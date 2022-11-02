أخبار مصرية

لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة تعقد ندوة بعنوان ”المرأة المصرية و...

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 11:37 صباحاً - في إطار الاحتفالات بانتصارات اكتوبر المجيدة ، عقدت لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة ندوة بعنوان "المرأة المصرية و الدروس المستفادة من نصر أكتوبر ١٩٧٣في بناء الجمهورية الجديدة و استراتيجية مصر" ، بحضور الدكتورة سهام جبريل عضوة المجلس و مقررة لجنة المحافظات ، والنائبة سناء السعيد عضوة المجلس ومقرر مناوب اللجنة ، واللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق واحد قيادات حرب أكتوبر ، والأستاذ حسين عبد القادر الكاتب الصحفي و مدير تحرير أخبار اليوم ، واللواء احمد زغلول مهران مستشار الأمن القومي و أمن القادة بمؤسسة القادة للتنمية و التدريب و رئيس مجلس إدارة مجلة القبائل العربية، وعضوات وأعضاء اللجنة ، واللواء أركان حرب أشرف مظهر.

و قد افتتحت الندوة الدكتورة سهام جبريل مؤكدة حرص المجلس على الاحتفال بهذه الذكرى العظيمة الغالية على قلوب المصريين ، مؤكدة ضرورة أن تتعرف الأجيال الجديدة على قيمة هذا النصر العظيم والتضحيات العظيمة التى بذلت من اجل الحفاظ علي تراب الوطن ، وضرورة توعية الأجيال الجديدة بجهود جيش مصر العظيم وتضحياته الغالية وابطاله شهداء مصر الأبرار.

وأضافت مقررة اللجنة ضرورة توعية وتربية الأجيال الجديدة بالانجازات التي تتحقق فى مصر يوميا ، و وتوصيتهم بالحفاظ عليها.

فيما تحدثت النائبة سناء السعيد عن خطة أهل سيناء أثناء حرب اكتوبر بالتعاون مع المخابرات الحربية و قوات الاستطلاع، ودور منظمة سيناء العربية التي أقامها أهل سيناء ، مشيدة بالدور الذي قدمه الجهاز الوطني للتنسيق مع أهل سيناء لنقل المعلومات عن العدو الاسرائيلي.

و قد تحدث اللواء الأسبق هدهود عن بطولات حرب أكتوبر وابطالها شهداء مصر مصر الأبرار، والدور الهام للمرأة فى وقت الحرب في بث الروح الوطنية للأبناء ، وكانت الأم والأب داخل الأسرة .

فيما عبر الاستاذ حسين عبد القادر عن سعادته بتواجده مع رموز وطنية مشرفة في هذه الندوة، مؤكداً علي دور المرأة المصرية الأم و الزوجة في انقاذ المجتمع من مشاكل عديدة، وتحدث عن دور فنانات مصر في حرب اكتوبر ، سواءا في توصيل الأسلحة للفدائيين في القناة، او جمع التبرعات و تقديم الخدمات للمصابين ، او زيارات للجبهة و اقترح انتاج افلام وثائقية تبرز دور المرأة المصرية في تحقيق النصر لوطنها .

و تحدث اللواء أركان حرب أشرف مظهر عن عنصر المفاجأة الذى كان من اهم أسباب النصر فى حرب اكتوبر المجيدة ، وتحدث عن مراحل حرب أكتوبر الممثلة في مرحلة الصمود، مرحلة الدفاع النشط، مرحلة الاستنزاف و مرحلة وقف إطلاق النار النيران، وأشاد بالمرأة المصرية مؤكداً أن الأم هي التي تربي أبنائها علي الولاء و الإنتماء لوطنهم.

فيما تحدث اللواء أحمد زغلول مهران عن ملحمة حرب أكتوبر وما سبقها من حرب الاستنزاف والمفاوضات ، كما اشار الي القرارات الذي اتخذتها القيادة السياسية والعسكرية وكان لها دور هام في تحقيق نصر اكتوبر المجيد.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا