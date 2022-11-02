لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة تعقد ندوة بعنوان ”المرأة المصرية و...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 11:37 صباحاً - في إطار الاحتفالات بانتصارات اكتوبر المجيدة ، عقدت لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة ندوة بعنوان "المرأة المصرية و الدروس المستفادة من نصر أكتوبر ١٩٧٣في بناء الجمهورية الجديدة و استراتيجية مصر" ، بحضور الدكتورة سهام جبريل عضوة المجلس و مقررة لجنة المحافظات ، والنائبة سناء السعيد عضوة المجلس ومقرر مناوب اللجنة ، واللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق واحد قيادات حرب أكتوبر ، والأستاذ حسين عبد القادر الكاتب الصحفي و مدير تحرير أخبار اليوم ، واللواء احمد زغلول مهران مستشار الأمن القومي و أمن القادة بمؤسسة القادة للتنمية و التدريب و رئيس مجلس إدارة مجلة القبائل العربية، وعضوات وأعضاء اللجنة ، واللواء أركان حرب أشرف مظهر.

و قد افتتحت الندوة الدكتورة سهام جبريل مؤكدة حرص المجلس على الاحتفال بهذه الذكرى العظيمة الغالية على قلوب المصريين ، مؤكدة ضرورة أن تتعرف الأجيال الجديدة على قيمة هذا النصر العظيم والتضحيات العظيمة التى بذلت من اجل الحفاظ علي تراب الوطن ، وضرورة توعية الأجيال الجديدة بجهود جيش مصر العظيم وتضحياته الغالية وابطاله شهداء مصر الأبرار.

وأضافت مقررة اللجنة ضرورة توعية وتربية الأجيال الجديدة بالانجازات التي تتحقق فى مصر يوميا ، و وتوصيتهم بالحفاظ عليها.

فيما تحدثت النائبة سناء السعيد عن خطة أهل سيناء أثناء حرب اكتوبر بالتعاون مع المخابرات الحربية و قوات الاستطلاع، ودور منظمة سيناء العربية التي أقامها أهل سيناء ، مشيدة بالدور الذي قدمه الجهاز الوطني للتنسيق مع أهل سيناء لنقل المعلومات عن العدو الاسرائيلي.

و قد تحدث اللواء الأسبق هدهود عن بطولات حرب أكتوبر وابطالها شهداء مصر مصر الأبرار، والدور الهام للمرأة فى وقت الحرب في بث الروح الوطنية للأبناء ، وكانت الأم والأب داخل الأسرة .

فيما عبر الاستاذ حسين عبد القادر عن سعادته بتواجده مع رموز وطنية مشرفة في هذه الندوة، مؤكداً علي دور المرأة المصرية الأم و الزوجة في انقاذ المجتمع من مشاكل عديدة، وتحدث عن دور فنانات مصر في حرب اكتوبر ، سواءا في توصيل الأسلحة للفدائيين في القناة، او جمع التبرعات و تقديم الخدمات للمصابين ، او زيارات للجبهة و اقترح انتاج افلام وثائقية تبرز دور المرأة المصرية في تحقيق النصر لوطنها .

و تحدث اللواء أركان حرب أشرف مظهر عن عنصر المفاجأة الذى كان من اهم أسباب النصر فى حرب اكتوبر المجيدة ، وتحدث عن مراحل حرب أكتوبر الممثلة في مرحلة الصمود، مرحلة الدفاع النشط، مرحلة الاستنزاف و مرحلة وقف إطلاق النار النيران، وأشاد بالمرأة المصرية مؤكداً أن الأم هي التي تربي أبنائها علي الولاء و الإنتماء لوطنهم.

فيما تحدث اللواء أحمد زغلول مهران عن ملحمة حرب أكتوبر وما سبقها من حرب الاستنزاف والمفاوضات ، كما اشار الي القرارات الذي اتخذتها القيادة السياسية والعسكرية وكان لها دور هام في تحقيق نصر اكتوبر المجيد.