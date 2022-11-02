وزير التعليم العالي يلتقي السفير البولندي بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 11:37 صباحاً - التقى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد/ميهاو وابيندا سفير بولندا بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، بحضور د.أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، ود.أيمن فريد مستشار نائب الوزير لشئون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ود.مصطفى رفعت مستشار نائب الوزير للاتفاقيات الدولية، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

فى بداية اللقاء، أكد الوزير عمق العلاقات التى تربط بين مصر وبولندا، وخاصة فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والعلوم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والبولندية، وخاصة فى البرامج العلمية المشتركة، وتدويل التعليم العالي، والذى يعد أحد أهداف الخطة الإستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي فى مصر.

كما استعرض د. عاشور تجربة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وما تشهده المرحلة الحالية من تطورات على صعيد مجال إتاحة التعليم وتنوعه من خلال إنشاء العديد من الجامعات الأهلية والتكنولوجية؛ لتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات وظائف المُستقبل، مشيرًا إلى اهتمام مصر بالبحث العلمي وربطه بالصناعة لتدعيم الاقتصاد القومي.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات تعزيز أوجه التعاون بين الجامعات المصرية والبولندية، وخاصة في مجالات تعليم اللغة البولندية بالجامعات المصرية، وفتح برامج مشتركة بين الجامعات المصرية والبولندية فى المجالات ذات الأولوية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة للدولة رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى توفير المنح الدراسية لطلاب الجامعات، بما يُسهم في تبادل الخبرات العلمية والثقافية بين طلاب البلدين، وكذلك تبادل الخبرات والزيارات بين الأساتذة والعلماء المصريين والبولنديين، بالإضافة إلى التعاون فى مجال البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا.

ومن جانبه، أكد السفير البولندى على العلاقات المُتميزة والقوية التى تربط بين البلدين، مشيرًا إلى حرص بلاده على دفع علاقات التعاون مع مصر وخاصة فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والعلوم والتكنولوجيا، لافتًا إلى التعاون المثمر والبناء مع جامعة عين شمس، وخاصة فى مجال تعليم اللغة البولندية، والتبادل الطلابى.

جدير بالذكر أنه تم توقيع البرنامج الثقافي بين مصر وبولندا عام 1957، وتم تحديثه عام 2002، كما أن هناك برنامجًا تنفيذيًّا مُوقعًا بين البلدين عن الأعوام 2007/2010 ، فضلاً عن توقيع 19 بروتوكولاً للتعاون بين الجامعات المصرية والبولندية خلال الفترة من 2001 إلى عام 2017 فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الهندسية، والهندسة الطبية، والحيوية، وعلوم الحاسب الآلي، والزراعة.