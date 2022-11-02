الرئيس السيسي يصل إلى مركز انعقاد القمة العربية 31 بالجزائر لحضور جلسات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 11:37 صباحاً - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قاعة ومركز عبداللطيف رحال وهى القاعة التى تحتضن القمة العربية في العاصمة الجزائرية

ويلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة اليوم الأربعاء أمام القمة العربية الحادية والثلاثين بالجزائر حيث من المقرر أن تتناول كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجمل العمل العربي المشترك ورؤية مصر والثوابت التي تراها خلال هذه الفترة، وخارطة الطريق المقبلة في ظل الظروف الحالية، وسوف تتطرق لأزمة السد الإثيوبي

كما يتضمن برنامج الرئيس اليوم عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة العرب من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وكذا تبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتكتسب القمة العربية بالجزائر أهمية كبيرة في ظل تحديات كبيرة تواجه الدول العربية سواء فيما يتعلق بقضية الطاقة أو إمدادات سلاسل الغذاء

ويعقد القادة العرب اليوم الأربعاء جلسة تشاورية مغلقة اليوم بعدها تبدأ جلسة العمل الأولى علنية لإلقاء القادة ورؤساء الوفود كلماتهم ثم جلسة عمل ثانية مغلقة يتم خلالهـا اعـتمـاد مـشـروع جـدول الأعـمال ومناقشته واعتماد مشاريع القرارات التي يرفعها وزراء الخارجية العرب وكذلك وزراء الاقتصاد إلـى الـقـادة إلى جانب اعتماد مشروع إعلان الجزائر.

كما سيتم فى الجلسة الختامية علنية، إلقاء إعلان الجـزائـر والإعـلان عـن الرسائل والبرقيات الموجهة للقمة والإعلان أيضا عن الدولة التى تستضيف القمة القادمة وإلقاء زعيمها لكلمة ثم كلمة ختامية للرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون.

وفى ختام أعمال القمة يعقد مؤتمر صحفى مشترك لوزير الشئون الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أولى أيام القمة حيث سلم الرئيس التونسي قيس سعيد رئاسة مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون لتترأس الجزائر الدورة العادية الحادية والثلاثين للقمة.

وانطلقت القمة العربية أمس الثلاثاء بحضور الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة انطونيو جويتيريش، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف باعتباره رئيس حركة عدم الانحياز.

والتقط القادة والرؤساء ووفود الدول العربية الصور التذكارية بمقر انعقاد القمة العربية الحادية والثلاثين والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بالعاصمة الجزائر