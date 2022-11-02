التعليم العالى: تيودور بلهارس ينظم ندوته الثانية حول تأثير التغير المناخى على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 11:37 صباحاً - استعرض د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من د. حنان خفاجى مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، حول عقد البرنامج البحثى للتغيرات المناخية بالمعهد ندوته الثانية تحت عنوان "تأثير التغير المناخى على الصحة والنظام البيئى: الطريق إلى COP27".

أشار التقرير إلى أن الندوة تأتى فى إطار سلسة الفعاليات التى ينظمها المعهد من خلال البرنامج البحثى للتغيرات المناخية استعدادًا لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP27، الذى تستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢، وتناولت الندوة دور المعهد فى التعامل مع قضايا التغيرات المناخية من خلال البرنامج البحثى للتغيرات المناخية، وبحث استراتيجيات البرنامج المقبلة فى إجراء الأبحاث العلمية فى مجال الصحة ومنع انتشار الأمراض، والحفاظ على التنوع البيولوجى فى النظام البيئى المائى المصرى، كما ناقشت الفعاليات التخطيط لعمل خرائط صحية لانتشار الأمراض المعدية وعوائلها الوسيطة بهدف توقع سيناريوهات تأثير التغيرات المناخية فى المستقبل.

وأوضحت د. حنان خفاجى مدير المعهد ورئيس البرنامج البحثى للتغيرات المناخية أن الندوة تناولت عدة مناقشات حول المشاكل البيئية والصحية الناتجة عن التغيرات المناخية فى مصر، وبحث سبل التكيف معها والتخفيف من آثارها السلبية، واستعرضت الندوة الأبحاث والمحاضرات التى قام بها الأساتذة المتخصصون بالمعهد والتي شملت؛ محاضرة حول تأثير التغيرات البيئية على النظم البيئية قدمها د. عبد الفتاح بدر أستاذ الوراثة والتنوع البيولوجى بكلية العلوم جامعة حلوان ومقرر مجلس بحوث البيئة بأكاديمية البحث العلمى، ومحاضرة حول تغير المناخ وتأثيره على الطقس فى مصر للدكتور كمال الدين جعفر خبير واستشارى تطبيقات الأرصاد الجوية فى مجال الزراعة والمياه بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

كما قدمت د. حنان على أستاذ الصحة العامة بالمعهد محاضرة عن علاقة التغيرات المناخية بالصحة العامة، وتضمنت الجلسة الثانية محاضرة بعنوان؛ نظرة على توزيع فطريات المياه العذبة فى ظل تغيرات الظروف المائية وقدمتها د. مروة تميم أستاذ مساعد الإيكولوجيا بقسم بحوث البيئة بالمعهد، كما قدم د. السيد جمال الأستاذ المساعد بمعهد بحوث البترول محاضرة حول البلاستيك الحيوى والبصمة الكربونية بالاشتراك مع "السيفير"، واستعرضت دور محرك البحث REAXYS وكيفية استخدامه لمعرفة أهم الأبحاث المتعلقة بالتلوث والمناخ.

وأفاد التقرير بأن الندوة تضمنت كذلك محاضرة حول "دور التلوث البشرى والنفايات الزراعية فى تغير المناخ" قدمها د. حسن فليفل الباحث بقسم بحوث البيئة بمعهد تيودور بلهارس، ومحاضرة حول "تأثير التغير المناخى على انتشار مرض البلهارسيا" ألقتها د. سوزان عزالدين الباحث المساعد بمعهد بحوث البيئة التابع للمعهد.

أشرف على البرنامج البحثى للتغيرات المناخية د. ناهد إسماعيل استاذ بحوث البيئة بالمعهد.

وشارك فى فعاليات الندوة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والبحوث من جامعات القاهرة، وعين شمس، والأزهر، و حلوان، والمركز القومى للبحوث، وهيئة الطاقة الذرية، ومشاركين من جريدتى الأهرام ومصر البلد، ودار الأوبرا المصرية.