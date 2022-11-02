بحضور مدبولى.. اتفاق تعاون لحجز وتخصيص وحدات «سكن لكل المصريين»

جدة - نرمين السيد - ووقع البروتوكول كل من المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والسيد/ حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان.

يأتى اتفاق التعاون فى إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التطوير الحضرى فى كافة المحافظات مما يساهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتلبية مطالب مختلف الشرائح فى توفير الوحدات السكنية المناسبة لكل شريحة.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، مبادرة من أجل التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، كما وجه بتخصيص عدد من الأراضى لصالح صندوق التنمية الحضرية، وعليه قام الصندوق بالفعل بتنفيذ 100 ألف وحدة منها كمرحلة عاجلة، وذلك من إجمالى 500 ألف وحدة من المقرر إنشاؤها بالمشروع وفق توجيهات رئيس الجمهورية، ويتم حاليا إستكمال العدد المنشود.

ويهدف اتفاق التعاون إلى استفادة صندوق التنمية الحضرية من خبرات وإمكانيات بنك التعمير والإسكان والكفاءة التى تؤهله لتولى عملية الحجز والتخصيص وإتمام التعاقد على بيع وحدات المبادرة المشار إليها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء فى جلسته بتاريخ 20 يوليو 2022 على تعاقد الصندوق مع البنك, فى ضوء العرض الفنى والمالى الذى تقدم به البنك.

وبموجب هذا الاتفاق، يتولى بنك التعمير والإسكان نيابة عن صندوق التنمية الحضرية، الحجز والتخصيص واتمام التعاقد على بيع الوحدات الكائنة بمشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى بكافة المحافظات بمختلف مراحله، عن طريق الحجز الإلكترونى، وتحصيل المستحقات من الحاجزين من مقدمات حجز وأقساط وخلافه، وكذا اتمام البنك التعاقد نيابة عن الصندوق مع المخصص لهم وحدات، وسدادهم باقى الدفعات المستحقة من قيمة الوحدة وفقا لآلية التخصيص التى يتم الاتفاق عليها بين طرفى الاتفاق، وطبقا لأسعار الوحدات ومواصفاتها وأسلوب السداد الذى يتم موافاة البنك بها من جانب الصندوق، مع التنسيق بين الطرفين فى اعداد ومراجعة مشروع كراسة الشروط وكذا الإعلان عن فتح باب الحجز لكل مشروع على حدة.

وأوضح المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أنه بحسب هذا الاتفاق يلتزم الصندوق بموافاة بنك التعمير والإسكان بالمخطط العام لكل مشروع على حدة، موضحا به المنطقة والوحدات التى يتم الإعلان عن تسويقها، وكذا قرارات التخصيص للأراضى المقام عليها الوحدات، ذلك إلى جانب موافاة البنك بخطة طرح وحدات المشروع للحجز والتخصيص وإتمام التعاقد على بيع الوحدات، والمدد الزمنية وأعداد الوحدات فى كل مرحلة، ويكون ذلك قبل البدء فى الحجز من الجمهور بشهرين على الأقل، مع موافاته أيضا بأسعار ونظام السداد للوحدات المعروضة للبيع ومواصفاتها، وبيان الوحدات المعروضة للبيع معتمدا وموضحا به الموقع والنموذج ورقم العمارة والوحدة والدور والمساحة والسعر النهائى للوحدة طبقا لتميزها.

وقال صديق إن الصندوق سيلتزم أيضا -وفق الاتفاق- بتسليم الوحدات المباعة للمشترين فى المواعيد المحددة، كاملة المرافق والخدمات لكافة مبانى المشروعات، ومطابقة للتراخيص والمواصفات والاشتراطات الفنية ومستوى التشطيب، كما يلتزم بسداد مستحقات البنك المتفق عليها، وفتح حساب لدى البنك لايداع كافة المتحصلات من جدية حجز ومقدمات ودفعات وأقساط وخلافه بهذا الحساب، بالإضافة إلى التوقيع على عقود البيع للوحدات المباعة بالمشروع ـ كطرف بائع ـ ممن له حق التوقيع عن الصندوق، ويكون للصندوق الحق فى إلغاء تخصيص أى وحدة فى حالة مخالفة العملاء للشروط، أو تقديمهم بيانات أو مستندات غير صحيحة، وكذا له الحق فى فسخ التعاقد مع المشترين فى حالة إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية.

من ناحيته، أعرب حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان، عن سعادته وتقديره لكافة الجهود التى تقوم بها الدولة لتحسين فرص المعيشة وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين من أجل تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، كما أعلن عن فخره بمشاركة البنك فى المبادرة الرئاسية للتطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى "سكن لكل المصريين".

وتوجه أيضا بالشكر إلى مجلس الوزراء وكذا رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، على الثقة فى كفاءة وقدرة بنك التعمير والإسكان، على تنظيم وتقديم خدمات الحجز الإلكترونى، والتخصيص للوحدات السكنية المملوكة للصندوق وكذلك تحصيل المقدمات والأقساط وإتمام التعاقد لهذه الوحدات، لما لديه من خبرة ورياده فى مجال التنمية العمرانية لأكثر من 40 عاما.

كما أثنى على دور صندوق التنمية الحضرية، وجهوده فى تطوير المناطق العمرانية، ووضع الخطط اللازمة لتخطيطها على أعلى مستوى، وإتاحة المرافق والخدمات، لتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى ضمان مبادرة "حياة كريمة"، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

ومن جهته، أوضح حسن غانم، أنه فى ضوء هذا الاتفاق، سيلتزم البنك بتقديم خدمات الحجز والتخصيص واتمام التعاقد على بيع الوحدات، من خلال تقديم خدمـة الحـجـز الإلكترونى للوحدات للمواطنين على موقع الحجز الخاص بالبنك، مع خدمة تحصيل دفعات تحت حساب الوحدات المخصصة للعملاء، بالإضافة إلى خدمة إتمام إجراءات التعاقد وتوقيع العقود من العملاء ـ كمشترين ـ المخصص لهم وحدات طبقا لنماذج عقود البيع المعتمدة من الصندوق، وأسلوب السداد الذى سيتم موافاة البنك بهما من الصندوق، لافتا إلى أن البنك سيلتزم كذلك بخدمة إمساك حسابات العملاء المتعاقدين وتحصيل الأقساط لصالح الصندوق، وتوفير خطوط تليفونية للرد على استفسارات عملاء المشروع، مع تنفيذ كافة التعليمات الصادرة من الصندوق فيما يخص الحجز والتخصيص والتعاقد على بيع الوحدات وكذا تعليمات إعادة التخصيص.