عاجل.. الحكومة تنفى منشورات أدوية الموت بالصيدليات

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشورات المتداولة بأسماء أدوية سعال فى الصيدليات تتسبب فى وفاة متناولها، وأن الأدوية المشار إليها ليست مسجلة بهيئة الدواء المصرية وغير متداولة بسوق الدواء المصرى.
وشددت على أن جميع الأدوية المتداولة سواء بالمستشفيات، أو الوحدات الصحية أو الصيدليات بما فيها جميع أدوية السعال آمنة وفعالة وذات جودة عالية، ولا تتسبب فى أى أضرار صحية لمتناولها، وتخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية خلال كافة مراحل التصنيع والإنتاج والتوزيع والبيع بالصيدليات.
وأشارت إلى تنفيذ حملات التفتيش الصيدلى بشكل دورى على كافة الصيدليات بمختلف محافظات الجمهورية، مع سحب عينات عشوائية من الأدوية وتحليلها بمعامل الهيئة، للتأكد من سلامتها، وحصولها على التراخيص اللازمة.
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