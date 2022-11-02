«حياة كريمة» تغير الواقع فى سوهاج (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" جهود حياة كريمة فى محافظة سوهاج. وأقامت المبادرة 142 مشروعا فى مختلف القطاعات الخدمية، تمثلت فى 26 مشروعا بين مد شبكات الصرف والمعالجة، و27 مشروعا لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب وإنشاء محطة جديدة، و29 مشروعا لتطوير الكهرباء وإنشاء مستشفى و16 وحدة صحية، و6 مراكز جديدة لطب الأسرة ورفع كفاءة 7 وحدات صحية.

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