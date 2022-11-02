مدبولى يشهد توقيع بروتوكول إنشاء وتشغيل «منصة مصر الصناعية الرقمية»

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التجارة والصناعة، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إى فاينانس؛ لإنشاء المنصة الصناعية الرقمية لتيسير تقديم الخدمات والإجراءات المختلفة للمستثمرين فى قطاع الصناعة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.





ووقع البروتوكول كل من أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمى، وياسر حلمى، مستشار وزير التجارة والصناعة للتحول الرقمى، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إى فاينانس".

ويستهدف البروتوكول، تقديم خدمات تصميم وإدارة وتشغيل منصة الخدمات الصناعية الرقمية "منصة مصر الصناعية الرقمية"، والتى تساهم فى تقديم خدمة أفضل للمستثمرين والمصنعين والتيسير فى سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة وحوكمتها من خلال استحداث منظومة رقمية الكترونية.

ومن جهتها قالت الدكتورة هالة السعيد، إنه وفقا لبروتوكول التعاون، ستتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية -فى إطار التنسيق مع باقى أطراف البروتوكول- مع الوزارات والجهات والهيئات التى تتعامل مع القطاع الصناعى فى مصر، وكذا تفعيل المشروع، فضلا عن إعداد خطط العمل وأعمال التنفيذ، إلى جانب تقديم الاستشارات الادارية والتنظيمية اللازمة، والدعم الفنى المطلوب وتوفير الأجهزة والمعدات لضمان نجاح المشروع، مع إتاحة الربط مع كافة المنصات.

وأضافت أن توقيع بروتوكول التعاون يأتى فى إطار الدور الذى تقوم به الوزارة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى جميع القطاعات؛ من خلال استخدام جميع الوسائل الإلكترونية الحديثة لتحقيق "رؤية مصر 2030"، بما يحقق جهود الدولة نحو الإسراع فى تحويل الاقتصاد إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا، والنهوض بالقطاع الحكومى.

وبدوره أوضح وزير التجارة والصناعة، أن دور الوزارة فى هذا البروتوكول يتمثل ـ بالتنسيق مع باقى أطراف البروتوكول ـ فى تشكيل مجموعات العمل اللازمة لتفعيل المشروع، وتحديد الخدمات المقدمة من الجهات والمستهدفة بأعمال الميكنة، إلى جانب تنظيم ورش عمل لوضع دورات العمل المستندية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وإتاحة المحتوى والبيانات اللازمة لتنفيذ المشروع، وتشكيل فرق عمل من المتخصصين للتدريب على إدارة وتشغيل النظم اللازمة للمشروع، وإتاحة المواقع التى سيتم فيها تنفيذ خطط التطوير والتحديث وتجهيزها.

وأشار الوزير إلى أن هدف الوزارة الارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعى؛ من خلال إتاحة جميع خدمات الوزارة والجهات التابعة لها على منصة رقمية تفاعلية تدعم خطة التحول الرقمى التى انتهجتها الوزارة.

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة شركة "إى فاينانس" إن دور الشركة سيتمثل فى إتاحة الخدمات المستهدفة عبر المنصة بطريقة إلكترونية؛ لتيسير تقديمها لمتلقى الخدمة من خلال تصميم وتنفيذ وإدارة بوابة خاصة بميكنة الخدمات الرقمية الصناعية، وكذا إتاحة التكامل مع بوابة السداد لمركز الدفع والتحصيل الإلكترونى لوزارة المالية، ذلك إلى جانب اتاحة التدريب فى بيئة العمل على الحلول المطورة وتوفير البنية المعلوماتية وخطوط الربط.

فى السياق ذاته، لفت المهندس إبراهيم سرحان، إلى أن الشركة تقدم خدمات تصميم واستضافة وتشغيل وإدارة المنظومات الإلكترونية من خلال الإمكانيات التكنولوجية والكوادر البشرية التى تتميز بها ولها خبرات سابقة وناجحة فى تقديم هذه الخدمات.