القوى العاملة: أنفقنا 136 مليون و819 ألف جنيه لتأهيل الشباب لسوق العمل

جدة - نرمين السيد - أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة أهمية الدور الذى يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل التابع للوزارة، وذلك فى تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة لسوق العمل، منوها بأن التدريب يحظى باهتمام الدولة المصرية، موجها مجلس إدارة الصندوق بالاستمرار فى متابعة التغييرات التى يشهدها سوق العمل، وتحديد احتياجاته من التدريب والتأهيل،لمواصلة دعم ملف التدريب من أجل التشغيل.





جاء ذلك خلال رئاسة شحاتة لاجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بديوان عام الوزارة، وذلك بحضور أعضاء المجلس من ممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال والوزارات المعنية وذوى الخبرة.

وجاء فى بيان اليوم الأربعاء أن المجلس ناقش الموضوعات المعروضة عليه ومنها: الأوضاع المالية للصندوق والمشاكل التى تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة وموقف الأنشطة التى يزاولها، والمتمثلة فى تمويل مراكز وبرامج التدريب، وكذا الأنشطه التدريبية الأخرى، موضحا أن إجمالى التمويل المقدم من الصندوق منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الأن بلغ 136 مليون و819 الف جنيه.

وخلال اللقاء أشار الوزير إلى أهمية دور التدريب فى أى دولة تتحرك نحو تحقيق معدلات نمو فى الاتجاهات المختلفة،وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار سواء المحلى أو الأجنبى والتى تستلزم بدورها بنية سليمة تساعدد على تحقيق آداء متميز وعلى راسها تأهيل العنصر البشرى ورفع مستويات أدائه،وهو هدف من اهداف "الصندوق".

وأوصى الوزير بضرورة توسيع نطاق التدريب وتنويع البرامج التدريبية التى يتم تقديمها للشباب، مع دراسة كل قطاعات العمل وتحديد احتياجاته من المهن ليتم توفير برامج جديدة ومستحدثة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية، والاتفاق مع منشآت القطاع الخاص والاستثمارى لتعظيم تأهيل الكوادر البشرية العاملة بداخلها.

يذكر أن صندوق تمويل التدرب والتأهيل أنشأ بموجب نص المادة 133 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ويتبع وزير القوى العاملة، كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 بغرض تمويل انشاء وتطوير وتحديث برامج التدريب التى تستهدف توفير العنصر المدرب طبقا لاحتياجات سوق العمل المحلى والخارجى.

حضر الاجتماع محمد البدوى الأمين العام للصندوق، وأيمن قطامش ممثل وزارة القوى العاملة، واللواء خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وهشام فاروق المهيرى ومحمد حنفى ممثلوا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واحمد فاروق ممثل لوزارة قطاع الأعمال العام، وعاطف الشبراوى ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، ومحمد يسرى زين العابدين من ذوى الخبرة، ومحمد حمدى القطان ممثل الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ويمن محمد الحماقى من ذوى الخبرة، وخالد منصورعبد الحافظ ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.