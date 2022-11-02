قبل وبعد.. روضة السيدة أهم مشروعات بديل العشوائيات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - يعد مشروع "روضة السيدة 2" واحدا من المشروعات الكبرى التى تقيمها الدولة كسكن بديل للمناطق غير الآمنة وغير المخططة.



جدة - نرمين السيد - يعد مشروع "روضة السيدة 2" واحدا من المشروعات الكبرى التى تقيمها الدولة كسكن بديل للمناطق غير الآمنة وغير المخططة. والمشروع مقام على مساحة 7.89 فدان بتكلفة 549 مليون جنيه، ويتضمن إقامة 9 عمارات تضم 572 وحدة سكنية و6 وحدات إدارية ومبنى خدمى ومبنى حضانة وملعب.

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