جدة - نرمين السيد - ونشر المتحدث عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، مقطع فيديو تضمن لحظة الوصول. وكانت القوات المسلحة، تسلمت فى وقت سابق، الفرقاطة الأولى طراز (MEKO- A200) التى تم بناؤها بشركة (TKMS) بترسانة (SBN) الألمانية، إيذاناً بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية التى تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقاً لأحدث النظم العالمية. وخلال الاحتفال الذى أقيم بمدينة (Bremerhaven) الألمانية قام الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية برفع العلم المصرى على الفرقاطة "العزيز"، والتى تعد واحدة من أصل أربعة فرقاطات طراز (MEKO-A200) تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. وصول الفرقاطة «العزيز» طراز MEKO-A200 إلى قاعدة الإسكندرية (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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