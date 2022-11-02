الصحة: تطبيق المنظومة الرقمية لقراءة أفلام الأشعة عن بُعد بـ 34 مستشفى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان تطبيق المنظومة الرقمية المتكاملة لقراءة أفلام الأشعة عن بعد فى 34 مستشفى بـ 15محافظة، يأتى ذلك فى إطار تطبيق آليات التحول الرقمى لتحسين وتطوير مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بجميع محافظات الجمهورية.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المنظومة الرقمية للأشعة، تمكن المريض على مستوى الجمهورية، الحصول على التشخيص وقراءة أفلام الأشعة بشكل دقيق بدون تواجد طبيب الأشعة فى نفس مكان المريض، ويتم نقل صور أفلام الأشعة من أماكن تصويرها بالمستشفيات وخاصة الأماكن النائية إلى المركز الرئيسى لاستقبال صور أفلام الأشعة وقراءتها وتشخيصها من قبل فريق يضم أساتذة وإستشاريين أشعة.

وأضاف عبدالغفار أن تطبيق المنظومة الرقمية للأشعة بالمستشفيات يهدف إلى تحقيق الجودة وتعزيز الكفاءة وتوفير الوقت وذلك باستخدام نظام عمل مميكن، بالإضافة إلى تقليل النفقات المستخدمة فى أفلام الأشعة، كما يتيح الفرصة للأطباء أخصائين الأشعة التدريب على وسائل علمية حديثة فى صياغة تقارير الأشعة، لافتا الى أن هذه التقنية تتيح الوصول إلى طبيب الأشعة فى أى مكان وتشخيص الحالة الطارئة فى ذات الوقت.

وأشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، أنه تم تصميم برنامج لإمداد المستشفيات بخدمة قراءة وأرشفة وحفظ وتداول صور الأشعة عن بعد، ويمكن تخزين وفهرسة عدد لا محدود من أنواع الفحوصات المختلفة، وعدم اللجوء إلى إعادة التصوير، مما يعد خطوة أساسية لتطوير منظومة الأشعة المعلوماتية إلى التصوير بدون أفلام لسهولة نقل المعلومات ودراساتها فى مصر.

وذكر حسنين أنه تم تطبيق المنظومة الرقمية للأشعة عن بعد بمستشفيات الحمام والعلمين ومطروح العام بمحافظة مرسى مطروح، والعريش وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، والطور العام بمحافظة جنوب سيناء، وأسوان العام وكوم امبو المركزى بمحافظة أسوان، وشلاتين المركزى والقصير والغردقة العام بمحافظة البحر الأحمر، وسوهاج العام، وقنا العام، والفيوم، وبنى سويف العام.

وأضاف حسنين أنه تم تطبيق المنظومة بمستشفيات رأس التين والجمهورية وجمال حمادة والعامرية العام والعجمى بمحافظة الإسكندرية، والمنصورة التخصصى والمنصورة الدولى بمحافظة الدقهلية، وسمالوط ودير مواس وملوى واليوم الواحد، سمالوط، والمنيا العام، والشيخ فضل بمحافظة المنيا، والمنيرة وصدر العباسية ومنشية البكرى، والقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وكفرالشيخ العام، والداخلة المركزى بمحافظة الوادى الجديد.

وفى نفس السياق، نوه الدكتور محمد فوزى مستشار الوزير للأشعة أنه يجرى تطبيق المنظومة الالكترونية بـ29 مستشفى بمحافظات البحيرة، وكفر الشيخ، والجيزة، والدقهلية، والشرقية، والغربية، والقليوبية، والمنوفية.