وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى ” صمود...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 09:31 صباحاً - شهد الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى ( صمود - 2 ) والذى تجريه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويستمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة ، وذلك بحضور الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة .

وألقى اللواء أ ح / نبيل حسب الله قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة وإقتدار .

بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بعرض الفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ فى الموقف أثناء المشروع ، وناقش الفريق أول / محمـد زكى عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذ المهام ، وكيفية إتخاذ القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة .

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال شرق القناة لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم ، وأثنى على الأداء المتميز والروح المعنوية العالية للقوات المشاركة فى المشروع ، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية والثقة العالية بالنفس مشيداً بالمستوى الراقى الذى ظهرت عليه كافة العناصر المنفذة للمشروع مما يعكس الإستعداد القتالى العالى والتدريب المتميز والإحترافية فى تنفيذ المشروع .

وكان الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة لكافة الوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات .

كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من القادة والضباط بالمشروع فى تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم أثنـاء سير المعركة .